Versorgungssicherheit: So werden Sachsens Stromnetze geschützt

Um die Versorgung auch im Krisenfall zu sichern, ist das Netz redundant aufgebaut. Es gibt also mehr Kapazitäten als im Normalfall nötig, die bei Ausfällen genutzt werden können. Darüber hinaus gibt es laut SachsenNetze Netzersatzanlagen, um die Wiederversorgung zu unterstützen.

Was hat sich seit dem mehrtägigen Stromausfall in Berlin Anfang des Jahres geändert?

Bereits im vergangenen Jahr habe man über die veränderte Bedrohungslage gesprochen, sagte Energieminister Dirk Panter (SPD) in der vergangenen Woche in Dresden. Der Vorfall in Berlin sei dann ein Katalysator für eine nähere Betrachtung der Energienetze gewesen.

Panters Ministerium erarbeitete eine Kabinettsvorlage mit 18 Einzelpunkten für einen besseren Schutz der Versorgungssicherheit, über die nun schnell entschieden werden soll. Dabei geht es etwa um Verantwortung im Krisenfall und abgestimmtes Handeln von Vorsorge, Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz.

Im März war auf Bundesebene das Gesetz zur Stärkung der physischen Resilienz kritischer Anlagen (Kritis-Dachgesetz) in Kraft getreten, das die gesetzlich geregelten Pflichten für Betreiber kritischer Infrastruktur verschärft. Das gilt sowohl für den Schutz vor Cyberattacken als auch für den physischen Schutz. Etwa sind Risikoanalysen vorgeschrieben, Sicherheitsvorfälle müssen gemeldet werden. Darauf aufbauend prüft Sachsen aktuell ein eigenes Gesetz, um etwa festzulegen, ab welcher Größe Unternehmen und Betreiber unter die Regelungen fallen.

Für den Krisenfall will die sächsische Regierung außerdem ein zusätzliches Gremium einrichten. Darin sollen alle relevanten Sektoren, etwa Ernährung, Gesundheit und Energie, mit Staatssekretären und Verantwortlichen der betroffenen Organisationen vertreten sein.

Wie kann das Netz besser geschützt werden?

Der Schutz muss laut Energieminister Panter neu ausgerichtet werden. Das Stromnetz sei in der Vergangenheit auf die Verhinderung und die schnelle Behebung von Havarien ausgerichtet gewesen. "Da waren auch Kosten und Energieeffizienz ein Maßstab." Jetzt gehe es aber um Angriffe inländischer Terroristen oder feindlicher staatlicher Einrichtungen, daher müsse es mehr um Schutz gehen.

Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach sich etwa dafür aus, den Betreibern mehr Spielräume bei der Überwachung ihrer eigenen Anlagen mit Drohnen einzuräumen. Sie sollen auch intelligente Videoüberwachung mit Alarmanlagen einsetzen dürfen. Ähnlich sieht das auch der Betreiber SachsenNetze. Man brauche eine umfänglichere und rechtssichere Handhabe, die Anlagen zu schützen, teilte die Sprecherin mit.

Ein weiterer Aspekt ist die öffentliche Verfügbarkeit der Informationen über das Stromnetz. Wegen umfassender Transparenzverpflichtungen sind sämtliche Angaben zu Standortdaten, Netzverbindungen und Leistungen online zu finden. Schuster wie auch der Branchenverband BDEW fordern auch hier Anpassungen von der EU und dem Bund.