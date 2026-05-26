Meiningen ist laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) so gut mit Ärzten, Schulen, Internet und anderer Infrastruktur versorgt wie keine andere Stadt oder Gemeinde in Südthüringen. Die Theaterstadt an der Werra kommt in dem Lebensqualität-Ranking bundesweit auf Platz 302 von 10.817 eigenständigen Gemeinden. Damit gehört Meiningen zu dem besten drei Prozent in Deutschland und zur Spitzengruppe aus jenen Städten, die in der Studie die Note „sehr gut“ erhalten haben.