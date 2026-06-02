Meiningen kommt in dem Lebensqualität-Ranking bundesweit auf Platz 302 von 10.817 eigenständigen Gemeinden. Damit gehört die Kunst- und Kulturstadt zu dem besten drei Prozent in Deutschland und zur Spitzengruppe aus jenen Städten, die die Note „sehr gut“ erhalten haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Nach dieser ist keine andere Stadt oder Gemeinde in Südthüringen so gut mit Ärzten, Schulen, Internet und anderer Infrastruktur versorgt. Ausgewertet wurden nach Angaben der Forscher 17 Faktoren in Bildung, Gesundheit, Mobilität, Digitales und Freizeit.