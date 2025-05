Nicht nur in Schmiedefeld laufen die Vorbereitungen für den Rennsteiglauf am Samstag auf Hochtouren. Auch am Großen Dreiherrenstein unweit von Frauenwald, Stützerbach und Neustadt tut sich schon etwas. Hier sind Montagvormittag Joachim Geyer und Gerhard Machalett aus Stützerbach fleißig am Vorbereiten. „Wir sperren schon einmal den hinteren Teil des Parkplatzes ab“, erklären die Männer. Denn Samstag wird hier der Versorgungspunkt für die Marathon-Läufer aufgebaut sein, den die Interessengemeinschaft (IG) GutsMuths-Rennsteiglauf schon seit mittlerweile 44 Jahren betreut. „Frühzeitig absperren macht Sinn, vor ein paar Jahren hatten wir nämlich schon einmal jemanden mit seinem Wohnmobil hier stehen“, erinnern sich die beiden.