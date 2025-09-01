Versorgungsgrad: Knapp 1.300 Patienten je Hausarzt in Thüringen

Wiesbaden/Weimar (dpa/th) - Hausarztpraxen in Thüringen versorgen etwas mehr Menschen als im Bundesdurchschnitt. Im Jahr 2024 kümmerte sich eine Hausärztin oder ein Hausarzt im Freistaat um 1.296 Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit kamen 1.264 Patienten auf einen Hausarzt. Thüringen liegt damit im Mittelfeld der Bundesländer. Deutlich mehr Patienten zu betreuen haben Hausärzte in Brandenburg (1.436), Bremen (1.369) und Niedersachsen (1.356), deutlich weniger Bayern im (1.114), Hamburg (1.118) und Mecklenburg-Vorpommern (1.149).