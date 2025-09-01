Versorgungsgrad: Knapp 1.300 Patienten je Hausarzt in Thüringen

Aktuell 110 Hausarztsitze frei

Hausärztemangel ist in einigen Thüringer Regionen seit Jahren ein Problem. Zum Stichtag 24. Juni waren knapp 110 Hausarztsitze unbesetzt, wie aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung auf deren Website hervorgeht. Diese Zahl schwankt regelmäßig – aber nur geringfügig. Am schwierigsten ist die Situation in Gera und im Umland, wo 17 Hausärzte fehlen. Thüringen versucht unter anderem mit Stiftungspraxen und finanziellen Zuschüssen für eine Praxisgründung oder -übernahme Nachfolger für ausscheidende Praxisinhaber zu finden.