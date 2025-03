Versorgungsbezüge: Neue Jobs für Ex-OBs kosten Steuerzahler nicht doppelt

Erfurt (dpa/th) - Der Wechsel mehrere Ex-Oberbürgermeister in Spitzenämtern der Landesregierung bedeutet keine zusätzlichen Ausgaben für den Steuerzahler. Zwar könne er sich nicht zu konkreten Einzelfällen äußern, sagte der Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands Thüringen, Steffen Bürger, der Deutschen Presse-Agentur. Die allgemeine Rechtslage sei aber so, dass der Anspruch der ehemaligen Kommunalpolitiker auf ein Ruhegehalt mit deren aktuellen Bezüge verrechnet werde. "Der Ruhestandsbeamte erhält somit während des Bezugs von Staatssekretärs- beziehungsweise Ministerbezügen kein Ruhegehalt", so Bürger.