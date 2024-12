Nach Angaben von Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach liegt der Anstieg unter anderem auch an den Förderungen, die der Freistaat an Freiberufler zahlt. Seit 2018 gebe es eine einmalige Niederlassungsprämie in Höhe von 5.000 Euro und einen Hebammenbonus in Höhe von 1.000 Euro. In diesem Jahr wurden 112 Niederlassungsprämien ausgezahlt, wie es hieß.