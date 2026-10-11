Versorgung Wie sicher sind stabile Krankenkassenbeiträge 2027?

Und was passiert dann?

Nach dem Schätzungsergebnis legt das Ministerium bis 1. November einen durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 fest. Er gilt aber nicht direkt und für alle, sondern ist eine Orientierungsmarke für die Kassen, die dann je nach ihrer Finanzlage festlegen, ob sie am Zusatzbeitrag für ihre Versicherten drehen - er ist das variable Element, mit dem eine Kasse teurer werden kann oder nicht. Zum Gesamtbeitrag, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen, gehört daneben der allgemeine Satz von einheitlich 14,6 Prozent des Bruttolohns.