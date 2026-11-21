Die Pflegekassen begrüßen dagegen Pläne der Koalition, die durch eine Reform von 2017 stark erweiterten Kriterien fürs Feststellen einer Pflegebedürftigkeit für Neu-Einstufungen enger zu fassen – wie damals von Experten empfohlen. Durch die Anpassungen, die nur die unteren Pflegegrade betreffen, werde der Fokus wieder stärker auf schwer Pflegebedürftige gerichtet, erklärt der Verband. Die Ausweitung gilt als ein wichtiger Grund dafür, dass die Zahl der Leistungsbezieher deutlich auf sechs Millionen gestiegen ist.