Berlin - Die Pflegekassen warnen in den Beratungen über ein Spargesetz zum Stabilisieren der Pflegeversicherung vor erneuten Risiken zum Start ins nächste Jahr. Die Finanzsituation bleibe "hoch angespannt", heißt es in einer Stellungnahme des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), der auch die Pflegekassen vertritt, für eine Anhörung im Bundestag. Ohne weitere Maßnahmen steuere die Pflegeversicherung "unmittelbar zu Beginn des nächsten Jahres erneut auf einen Liquiditätsengpass zu".