Versiegelte Innenstädte Hitze-Check: Erfurt in Thüringen besonders betroffen

Thüringens größte Stadt Erfurt mit rund 215.000 Einwohnern kommt bei dem von der Umwelthilfe ermittelten Hitzebetroffenheitsindex auf einen Wert von 15,89. Die Oberflächentemperatur in der sommerlichen Mittagshitze lag danach im Zeitraum zwischen 2021 und 2024 in im Schnitt bei 35 Grad Celsius. In Gera (Index 14,41) lag sie ebenso wie in Weimar (Index 14,39) und Jena (Index 14,38) in diesem Zeitraum im Schnitt bei 34 Grad Celsius.