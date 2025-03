Versicherungsbranche: Konsortium um Allianz übernimmt Viridium für 3,5 Milliarden

Dessen Mehrheitseigentümer Cinven fiel später bei Aufsehern in Ungnade, nachdem er bei dem italienischen Lebensversicherer Eurovita in dessen Krise nicht genug Geld nachschießen wollte. Später wollte Viridium 720.000 Lebensversicherungsverträge von Zurich Deutschland übernehmen, musste das Vorhaben aber abblasen. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hätte das Geschäft genehmigen müssen und schaut in solchen Fällen auch auf die Eigentümerstruktur.