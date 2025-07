"Alle Auflagen für die Allianz Life of America und für Pimco sind weg", sagte Vorstandschef Oliver Bäte in München. Pimco ist der Vermögensverwalter der Allianz, Allianz Life of America die Lebensversicherungstochter in den Vereinigten Staaten. "Zehn Jahre sollten wir nicht mehr im Markt sein dürfen, und jetzt nach drei Jahren sind wir wieder da", sagte Bäte.