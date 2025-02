Vorstand gelobt Vorsicht

Wenning will das Gewinnziel für dieses Jahr aber nicht erhöhen: "Man kann nicht jedes Jahr erwarten, dass sich die Dinge so erfreulich wiederholen." Vorstandschef und Finanzvorstand betonten wie aus einem Munde, dass das Unternehmen vorsichtig bleiben werde. Allein die verheerenden Waldbrände in und um Los Angeles werden die Munich Re nach derzeitiger Schätzung etwa 1,2 Milliarden Euro kosten, die im ersten Quartal verbucht werden sollen.