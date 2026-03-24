Versicherer: Rekordgewinn bei HUK-Coburg - Autoversicherung wird teurer

2025 lag die Schaden-Kostenquote in der Kfz-Versicherung bei 96,2 Prozent. Werte unter 100 bedeuten hier, dass der Versicherer weniger Kosten als Einnahmen hat. Wenn man bedenke, dass rund zwei Prozentpunkte davon auf geringe Elementarschäden zurückgingen, segle man als Autoversicherer "schon noch scharf am Wind", sagte Rheinländer auf die Frage nach Spielraum für besonders niedrige Preise im Neukundengeschäft. Man werde als HUK keine Preiskämpfe lostreten, es aber auch nicht aussitzen, falls andere Akteure dies täten.