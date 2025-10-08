Verschollener Roman: Ein Manuskript aus dem Koffer und eine bewegende Geschichte

Sternheim wurde 1905 in Düsseldorf geboren. Sie war Teil der Bildungselite - an den Wänden in ihrem Elternhaus hingen Gemälde van Goghs und Renoirs, Künstler und Politiker gingen ein und aus. Zu ihrem Freundeskreis zählten unter anderem Klaus und Erika Mann. Als die Nazis an die Macht kamen, floh die Bühnenbildnerin nach Paris. Im Exil leistete sie Widerstand, bis sie von der Gestapo verhaftet und gefoltert wurde. Sie kam in mehrere Lager, bis Kriegsende war sie im Konzentrationslager Ravensbrück.