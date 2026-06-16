Verschollene Zeichnung: Kriegsverlust der SKD taucht in Los Angeles auf

Zeichnung ging in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren

Otto Greiner (1869 - 1916) stammte aus Leipzig und galt als wichtiger Vertreter des Symbolismus. Die Geschichte der verlorenen Zeichnung beginnt 1892 in Rom, wo Greiner damals länger weilte. Zwei Jahre nach ihrer Entstehung wurde sie für das Kupferstich-Kabinett angekauft. Nachdem das Bild in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen war, tauchte es 2001 kurz auf dem deutschen Kunstmarkt auf, ehe es ein Sammler aus Los Angeles 2005 in New York erwarb. 2016 kam es mit dessen Sammlung an das Getty Research Institute, hieß es.