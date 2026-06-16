Verschollene Zeichnung: Kriegsverlust der SKD taucht in Los Angeles auf

Los Angeles/Dresden (dpa/sn) - Ein Kriegsverlust der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden (SKD) ist in Los Angeles wieder aufgetaucht – Otto Greiners "Stehender männlicher Rückenakt" aus dem Jahr 1892. Ehe das Werk im Dezember an die SKD zurückgegeben wird, macht das Getty Research Institute in Los Angeles dessen Geschichte nun zum Thema einer Ausstellung, teilten die Sammlungen in Dresden mit. Unter dem Titel: "Lost. Found. Returned." sollen die Entstehung, der Verlust und die Wiederentdeckung der Zeichnung dokumentiert werden. Die Präsentation widmet sich dabei Fragen zu Provenienzforschung, Sammlungsverlusten und internationaler Kooperation.