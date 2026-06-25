Für solche Projekte übernehme der Landkreis die Materialkosten, und die Schüler legen selbst Hand an beim Gestalten der sanitären Einrichtungen - "mit dem Ergebnis, dass die Toiletten, die von den Schülerinnen und Schülern selbst verschönert wurden, pfleglicher behandelt werden", so der Sprecher.

Bezahltoiletten, für deren Benutzung ein kleiner Betrag fällig wird, waren im Landkreis an manchen Schulen bereits vor längerer Zeit eingeführt worden und seien auch heute noch im Einsatz. "Grundsätzlich ist eine sehr enge Abstimmung mit der Schule vor Ort immer wichtig, um eine gemeinsame Lösung zu finden."

Hanau: Vandalismus zeigt sich unterschiedlich

Vandalismus und Schmierereien kommen auch in Hanauer Schulen vor. Nach Angaben von Bürgermeister Maximilian Bieri (SPD) gibt es Schmierereien eher in Grundschulen, Sachbeschädigungen in weiterführenden Schulen. "Wenn so etwas vorkommt, wird es umgehend mit Schulleitung und Schülerschaft besprochen", berichtet Bieri, der auch Schuldezernent ist. "Erfahrungen mit Chips haben wir noch nicht, verfolgen aber mit Interesse, welche Erfahrungen andere Schulen damit sammeln."

Die Stadt Hanau mit ihren rund 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist als Schulträgerin für insgesamt 27 Schulen an 35 Schulstandorten verantwortlich. Insgesamt besuchen rund 18.500 Schülerinnen und Schüler die Hanauer Schulen.