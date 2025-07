„Schade, die Zeiten, wo man im Hochsommer spontan mal nach der Arbeit ins Freibad konnte, sind wohl vorbei“, schreibt ein Facebook-Nutzer aus Ilmenau am Dienstagabend in einem Beitrag im sozialen Netzwerk. Dazu teilt er mehrere Bilder. Eines zeigt ein Hinweisschild am Eingang des Freibads am Hammergrund in Ilmenau „Ab 18 Uhr geschlossen“. Ein weiteres ist ein Screenshot von Google, auf dem zu lesen ist, dass das Freibad eigentlich bis 20 Uhr geöffnet sein müsste.