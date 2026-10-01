Verschärfte Vorschriften: Drohnen-Verbotszone rund um Flughafen München missachtet

München (dpa/lby) - Mehrere Hobby-Drohnenflieger haben gegen das während des Oktoberfests verschärfte Flugverbot im Umkreis des Münchner Flughafens verstoßen. In zwei Fällen führte das laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord zu kurzzeitigen Einschränkungen des Flughafenbetriebs. Die Polizei forderte daher Drohnenflieger auf, sich vor dem Start ihres Fluggeräts über die aktuellen Vorschriften zu informieren - und warnte vor den möglichen teuren Folgen und drohenden Strafverfahren. Nachzulesen sind die örtlichen Bestimmungen auf der "Digitalen Plattform unbemannte Luftfahrt" des Bundesverkehrsministeriums (www.dipul.de).