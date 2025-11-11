Verschärfte Vorkehrungen: Thüringens Städte rüsten Weihnachtsmärkte mit Sperren auf

Ebenfalls als schwierig erweist sich den Sprechern zufolge die Koordinierung von schärferen Sicherheitskonzepten und den alltäglichen Anforderungen eines Fests im Stadtzentrum: So stellten Anschläge und Kriminalität zwar durchaus eine ernstzunehmende Gefahr dar, hieß es aus Eisenach. "Als wahrscheinlicher gelten allerdings Szenarien wie ein Stromausfall, ein Sturm oder auch ein Brand einer Imbissbude." Daher müsse etwa auch die Zufahrt von Rettungskräften jederzeit möglich sein. Gleichzeitig müssten auch der Lieferverkehr zur Versorgung der Buden sowie die Bedürfnisse der Anwohner berücksichtigt werden, hieß es.