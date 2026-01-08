Versandhandel "Vertrauen beschädigt" – Voigt zu Zalando-Aus in Erfurt

Es sei auch eine Frage der sozialen Verantwortung gegenüber den Menschen, die diesen Standort getragen haben, so Voigt weiter. "Thüringen steht für Verlässlichkeit. Diese Verlässlichkeit erwarten wir auch von Unternehmen – besonders gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders dann, wenn öffentliche Unterstützung im Spiel ist."