Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt zeigt wenig Verständnis für die Konzernentscheidung, das Zalando-Zentrum in Erfurt mit rund 2.700 Beschäftigten zu schließen. "Beschäftigten Sicherheit zuzusagen, Leistung zu fordern, ihnen Verlässlichkeit zu signalisieren und anschließend Standorte zu schließen, beschädigt Vertrauen nachhaltig", kreidete der CDU-Politiker an. "Was hier passiert, trifft nicht abstrakte Zahlen, sondern tausende Familien in Thüringen."
Versandhandel "Vertrauen beschädigt" – Voigt zu Zalando-Aus in Erfurt
dpa 08.01.2026 - 14:52 Uhr