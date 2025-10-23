15 Gehrener Bürger und drei Gäste saßen am Mittwochabend bei der Einwohnerversammlung neun Ortsteilräten mit Ortsteilbürgermeister Michael Gohritz an der Spitze gegenüber. Der Abstand vom Sitzungspräsidium zu den Bürgern an den Tischen im Saal avancierte aber keineswegs zum Spiegelbild des Verhältnisses der gewählten städtischen Führungsriege zur Bürgerschaft. Dass man an einem Strang zieht mit gleichem Interesse am Vorankommen der Stadt, bestätigte sich im freimütigen Meinungsaustausch, nachdem der Ortsteilbürgermeister seinen sauber strukturierten und mit visueller Unterstützung dargebotenen Rechenschaftsbericht beendet hatte. Immer auch unter dem Blickwinkel, dass er und seine Mitstreiter im Ortsteilrat diese ihre Tätigkeiten ja ehrenamtlich leisten.