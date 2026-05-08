Am Montag, 11. Mai um 19 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus in Crock eine Versammlung mit dem Thema „Ein Nazipanzer als Spielgerät?“ statt. Hintergrund ist die Aufstellung eines originalgetreuen Modells eines Tiger- Kampfpanzers aus dem II. Weltkrieg als Kinderspielgerät auf dem Grundstück der Gaststätte „Eiserner Löwe“ in Brattendorf. Die Gaststätte Eiserner Löwe fungiert seit einiger Zeit als Anlaufstelle und Veranstaltungslocation der extremen Rechten.