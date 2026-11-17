Es ist bereits das zweite Mal, dass Blunt mit dem Thema Namensänderung Schlagzeilen macht. Bereits vor ungefähr zwei Jahren hatte er Fans entscheiden lassen, wie er heißen solle für den Fall, dass es eine Neuauflage seines Albums "Back to Bedlam" 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung erneut auf Platz 1 schaffen sollte. Die Fans entschieden sich für "Blunty McBluntface", doch eine Namensänderung blieb ihm erspart.