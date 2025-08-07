Das Wasser ist schön klar, der Beckenrand sauber, die Liegestühle gerichtet – nur eben die Gäste fehlen. Es lag dieser Tage nicht am Angebot der Freibäder zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Rennsteig, dass die Besucher ausblieben. Es war einfach zu kalt. „Bei 14 bis 22 Grad Lufttemperatur kommt keiner“, sagt der Schalkauer Schwimmmeister Hans-Bernd Illig. Das Bad benötige zudem eine längere Zeit, bis die Sonne das Wasser auf angenehme Temperaturen erwärmt hat. Allerdings abgemeldet habe man sich nicht, sobald das Thermometer 18 Grad und mehr gezeigt hatte, öffneten die Schalkauer. So ähnlich handeln derzeit die Verantwortlichen in den Freibädern überall im Landkreis. Sie bilanzieren etwa fünf Wochen Hochsaison – da bewegten sich die Außentemperatur deutlich um die 30 Grad. Danach war erst einmal Schluss, denn bei den herbstlichen Temperaturen wollten kaum noch Leute ins Wasser.