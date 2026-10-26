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Verpuffung in Wohnung Neun Verletzte bei Brand in Dresden - auch zwei Sechsjährige

Zwei Sechsjährige und zwei Erwachsene wurden bei einem Wohnungsbrand in Dresden schwer verletzt. Fünf weitere Bewohner mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Verpuffung in Wohnung: Neun Verletzte bei Brand in Dresden - auch zwei Sechsjährige
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Die vom Brand betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Dresden sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein sechsjähriger Junge und ein sechsjähriges Mädchen. Neben den beiden Kindern erlitten auch ein 40-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau bei dem Brand am Sonntagmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Fünf weitere Hausbewohner seien wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt worden. 

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Der Polizei zufolge war es in einer Wohnung an der Bramschstraße zu einer Verpuffung gekommen. Eine Verpuffung ist ein Vorgang, bei dem durch schnell abbrennende Gase Druck freigesetzt wird. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Sachschaden ist, sei noch unklar.