Verpuffung in Wohnung: Neun Verletzte bei Brand in Dresden - auch zwei Sechsjährige

Der Polizei zufolge war es in einer Wohnung an der Bramschstraße zu einer Verpuffung gekommen. Eine Verpuffung ist ein Vorgang, bei dem durch schnell abbrennende Gase Druck freigesetzt wird. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Sachschaden ist, sei noch unklar.