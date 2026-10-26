Dresden (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Dresden sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein sechsjähriger Junge und ein sechsjähriges Mädchen. Neben den beiden Kindern erlitten auch ein 40-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau bei dem Brand am Sonntagmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Fünf weitere Hausbewohner seien wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt worden.
Verpuffung in Wohnung Neun Verletzte bei Brand in Dresden - auch zwei Sechsjährige
dpa 26.10.2026 - 10:53 Uhr