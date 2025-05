"Tom hat über 120 Spiele in der dritten Liga absolviert und konnte auch schon Erfahrung in der zweiten Liga sammeln. Zudem kenne ich ihn aus den U-Nationalmannschaften und weiß daher auch, was seinen Charakter auszeichnet", sagte Joti Chatzialexiou als Vorstand Sport über den Neuzugang. Chatzialexiou nannte Baack "einen wahren Teamplayer, der auch vorangehen kann".