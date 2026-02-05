Über das Thema Krankenhaus-Essen könnte man ohne Weiteres ein Buch schreiben. Kaum eine Klinik bleibt bei Onlinebewertungen von diesem Thema verschont. Auch in den Rezensionen über das Suhler Klinikum stößt man rasch auf Einträge, in denen die Essensversorgung kritisiert wird: Bemängelt werden Auswahl, Qualität, Geschmack und Menge von Frühstück, Mittag und Abendbrot von den Patienten. Dass man für dieses Angebot als Begleitperson eines stationär behandelten Kindes 20 Euro am Tag bezahlt, stößt indes einem Suhler auf. Er stellt die Frage in den Raum: Warum ist das so teuer?