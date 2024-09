Laura Berger hatte auch keine Erklärung. „Ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat. Nach einem sehr guten Start ist uns das Spiel einfach aus den Händen geglitten. Den ersten Satz dürfen wir nicht abgeben“, sagte die neue, junge Mittelblockerin des VfB Suhl Lotto Thüringen und fasste damit die allgemeine Ratlosigkeit zusammen. In der Tat hatten die Volleyballerinnen des VfB Suhl im ersten Saisonspiel gegen den USC Münster zu Beginn fast alles richtig gemacht. Sie spielten sich praktisch gleich in einen Rausch und erkämpften sich im ersten Durchgang beim 14:8 und 20:13, sehr zur Freude der rund 1000 Fans, einen höchst komfortablen Vorsprung. Dennoch gingen der Satz mit 24:26 und das ganze Spiel am Ende klar mit 0:3 verloren.