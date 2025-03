So habt Ihr Gysi noch nie erlebt!“, frohlockte die Linke auf ihrem X-Account am frühen Dienstagmorgen, als sich nach Clara Zetkin 1932 und Stefan Heym 1994 zum dritten Mal ein Dunkelroter anschickte, ein deutsches Parlament in seiner neuen Wahlperiode zu eröffnen. Die Partei sollte Recht behalten, wenn auch ganz anders als gedacht: Was Gregor Gysi wenige Stunden später 40 Minuten lang im Bundestag ablieferte, war nicht nur die schlechteste Rede eines Alterspräsidenten seit Jahren, sondern eine Enttäuschung in jeder der vielen Hinsichten, unter denen man eine solche Rede eines solchen Mannes aus einer solchen Partei betrachten kann.