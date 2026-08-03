Frankfurt/Main - Geht es nach den Eindrücken aus den sozialen Medien, hat Laura Freigang einen wunderbaren Sommer verbracht. Irgendwo zwischen Palmen, Stränden, Bergen und viel Wasser. Schöne Bilder, unter die ihre Fans viele warme Botschaften und Herzchen platziert haben. Hervor stach zwischen all den sonnigen Grüßen aber vor allem eine Frage, die nun schon seit zwei Monaten wie eine dunkle Wolke über der deutschen Fußball-Nationalspielerin hängt: "Schönen Urlaub, gibt's schon was Neues vom DFB?"