Frankfurt steht zu Freigang: "Fester Bestandteil unseres Kaders"

Die Eintracht ringt in dieser Hängepartie um Normalität - so gut es eben geht, wenn der Fan-Liebling bald komplett wegbrechen könnte. "Laura Freigang ist bis zu einem möglichen Urteil ein fester Bestandteil unseres Kaders, eine wichtige Führungsspielerin und wird bis dahin selbstverständlich auch für uns in Pflichtspielen zum Einsatz kommen", ließ Katharina Kiel, Direktorin Frauenfußball bei der Eintracht, mitteilen. "Als Club stehen wir hinter Laura und sie erhält von uns im Rahmen unserer Möglichkeiten die maximale Unterstützung." Freigangs Vertrag läuft bis Sommer 2027.