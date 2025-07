Getränkeexperte Marcus Strobl von NielsenIQ sieht als einen Grund für den Trend zur Dose, dass junge Leute durch die Energydrinks an Dosen gewöhnt seien. Zudem sei die Handhabung für den Handel einfach, unter anderem weil keine Kästen erforderlich seien. Der Bierkasten mit 20 Halbliter-Mehrwegglasflaschen bleibt mit knapp 50 Prozent Anteil an der im Handel verkauften Biermenge aber dominierend. In den ersten fünf Monaten 2025 wurden knapp zehn Millionen Hektoliter Bier in großen Kästen verkauft.