Erfurt (dpa/th) - Die Entscheidung über die Einführung einer Verpackungssteuer für Kaffeebecher, Einweg-Geschirr oder Pappteller soll in Thüringen weiter bei den Städten und Gemeinden liegen. "Es gibt keinen Anlass für ein landesweites Verbot", sagte Innenstaatssekretär Andreas Bausewein im Landtag in Erfurt. Die AfD-Fraktion will die Einführung kommunaler Verpackungssteuern verhindern und hat dafür eine gesetzliche Regelung vorgelegt.