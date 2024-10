Verpackte Freude: Überraschung aus dem Schuhkarton

Einen leeren Schuhkarton hat fast jeder zu Hause. Wenn nicht, dann gibt es welche im „Handverlesen“ in der Kirchgasse 16 oder auch in der Volkssolidarität Am Himmelreich 2 a. Und das aus gutem Grund. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist angelaufen. Auch in Suhl. Dank solch engagierter Menschen wie Lisa Petter, die seit etlichen Jahren ehrenamtliche Sammelstellenleiterin für diese Aktion ist, und all ihrer Helfer, die Kartons ausgeben und sie gefüllt wieder annehmen. Ebenso wie Spendengeld. Sie alle sind nun wieder gefragt. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft wieder vor dem Hintergrund, dass es viele Kinder auf der Welt gibt, die gerade nicht viel Grund zur Freude haben. In der Ukraine beispielsweise. Oder in Georgien. In Montenegro, in Nordmazedonien und und und. Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu malen, ist eines der Anliegen der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse, die ihre Aktion unter das Motto stellt: „Liebe lässt sich einpacken“.