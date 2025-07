Was Angela Merkel wohl zu ihrem Portrait sagen würde, weiß Julia Sophia Neundorf (noch) nicht. Doch sie spürt, wie ihr Gemälde auf das Publikum wirkt. „Es ist auf jeden Fall ein Blickfang und ruft viele Reaktionen hervor“, sagt die junge Künstlerin. Das Portrait der ehemaligen Bundeskanzlerin ist eines der vielen Höhepunkte ihrer Ausstellung im Palais Weimar in Bad Liebenstein, die am Freitagabend stimmungsvoll eröffnet wurde.