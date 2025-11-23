Die Aula der Volkshochschule Meiningen war am Samstagnachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt mit Kunstfreunden der Stadt. Anlass war die Ausstellungseröffnung „LebensRäume“ der pensionierten Architektin Kordula Heubach und ihrer „Vormittagsmaler“ der Christophine Kunstschule. Jeden zweiten Donnerstag treffen sich seit vielen Jahren passionierte Hobby-Zeichner, darunter Mediziner oder auch Kunst-Lehrer im Ruhestand, vormittags in den Räumen der Kunstschule, um ihrer Leidenschaft nachzugehen und sie mit anderen zu teilen. Als „Praline im Alltag“ bezeichnen sie selbst diese Vormittags-Stunde. Momentan ungefähr zehn an der Zahl tauschen sie sich hier über Technik, Motive, Wirkung und Materialien aus.