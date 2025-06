50 Fotografien zeigt Claus Schunk ab 27. Juni in der Galerie Notwehr. Der Weg des Fotografen begann in Sonneberg, wo er 1952 geboren wurde und später einen Fotoladen übernahm. Im Alter von 15 Jahren bekam er seine erste Spiegelreflexkamera geschenkt und begann das zu fotografieren, was ihn umgab: die Menschen in seiner Heimat und die Stadt mit all ihren Veränderungen.