Wer in nächster Zeit einen Termin bei Zahnärztin Manja Krampe hat, muss sich bei möglichen Wartezeiten keine Gedanken machen. In ihrer Praxis stellt seit dem Wochenende der Künstler Andreas Kramer seine Farbholzschnitte aus – es gibt in den Gängen zwischen den einzelnen Behandlungsräumen also genügend zu sehen und zu bestaunen. Längst hat sich die Inselgalerie mit ihren bisherigen Ausstellungen einen so guten Ruf erworben, dass es Besucher gibt, die zu jeder Vernissage einer neuen Ausstellung kommen.