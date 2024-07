Karl Staudinger wurde 1874 in Wies/Steiermark in der KuK-Monarchie Österreich-Ungarn als zweiter Sohn der Eheleute Peter und Marie, geb. Engl geboren. Er beendete seine Schulzeit mit der „Matura“ (Abitur) am Gymnasium in Liberec (Reichenberg). Er begann seine berufliche und künstlerische Laufbahn zunächst mit einer praktischen Ausbildung zum Papiertechniker und Lithografen als Volontär in der Papierfabrik, in der sein Vater Geschäftsführer war.