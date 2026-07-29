Als eine Art Signalbild seiner Vernissage mit dem Titel „Blick auf den Hohe Warte Turm“ hatte der Maler und Multi-Amateurkünstler Herbert Schida aus Wien, mit Sommersitz in Elgersburg, des Weiteren Gestalter des Museums „Thüringer Königreich“ im Arnstädter Ortsteil Neuroda, in den Treppenaufgang zum Atelier gehangen. Dahinter stand seine Absicht, Bilder aus seinem reichhaltigen Konvolut von Elgersburger Ansichten, aber auch andere Werke, zum Kauf anzubieten. Der Erlös soll in die Kasse der Elgersburger Ritterschaft fließen, die ihrerseits der Gemeinde als Besitzerin des arg baufälligen Turmes Spendengeld übergibt – für eine Sicherung des hundertjährigen Bauwerkes und eine nachfolgende Sanierung.