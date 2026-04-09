﻿Walter Lipfert ist einer der letzten in der Region bekannten und noch immer produktiven bildenden Künstler. Aus gesundheitlichen Gründen verlegte er vor Jahren seinen Alterssitz von Ilmenau nach Weimar. Sich dort einem „wohlverdienten Ruhestand“ hinzugeben und kostbare Lebenszeit nur mit Erinnerungen an Gewesenes oder Gespräche über Vergangenes vergehen zu lassen, ist Walter Lipfert indes wesensfremd.