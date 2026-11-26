Landsberg (dpa/lby) - Nach dem qualvollen Tod von 92 Ziegen im Landkreis Landsberg am Lech sind die beiden Halter wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer Bewährungsstrafe von je eineinhalb Jahren verurteilt worden. Dies teilte eine Sprecherin des örtlichen Amtsgerichts mit. Den beiden Angeklagten war vorgeworfen worden, den Ziegen zwischen Sommer 2023 und Mai 2025 länger anhaltende Schmerzen und Leiden zugefügt zu haben, indem sie die Tiere nicht mit ausreichend Wasser und Nahrung versorgten.