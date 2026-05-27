Das Nettovermögen der Deutschen wuchs 2025 um rund 15 Prozent auf 23,3 Billionen Dollar. Dabei legten die Finanzvermögen um fast 18 Prozent auf 12,4 Billionen Dollar zu. Aktien und Fonds gewannen sogar fast ein Viertel. Beim Finanzvermögen liegt Deutschland weltweit auf Rang vier, nach den USA, China, und Japan. Sachwerte – vor allem Immobilien – wuchsen auf 13,4 Billionen Dollar und machten mehr als die Hälfte der Vermögen aus. Die Schulden stiegen leicht auf 2,5 Billionen Dollar.

Scheu vor Aktien bremst Vermögensaufbau

"Die Deutschen bleiben vorsichtige Anleger. Einlagen und Bargeld dominieren weiterhin die Vermögensstruktur privater Haushalte", sagt BCG-Partner Kahlich. Die schwächelnde Wirtschaft, die alternde Bevölkerung und die relativ schwache Aktienkultur dämpften den Vermögensaufbau. Der Wohlstand in Deutschland werde daher langsamer wachsen als im globalen Schnitt.

"Gleichzeitig sehen wir, dass ETFs, Aktien und kapitalmarktorientierte Anlagen stetig an Bedeutung gewinnen", schreibt Kahlich. Allerdings begünstige die Verlagerung von Immobilien und Einlagen hin zu Wertpapieren, Fonds und Finanzbeteiligungen vor allem die oberen Segmente - was den Reichtum der ohnehin Vermögenden mehre.