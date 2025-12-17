Vermittlungsausschuss: Kassen dringen auf Einigung für Ausgabenbremse

Mögliche Kompromisslinie?

Als mögliche Stoßrichtung für eine Verständigung rückte vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses in den Blick, die Spar-Auswirkungen auf das Jahr 2026 einzugrenzen und für 2027 eine etwas höhere Ausgangsbasis für dann folgende Vergütungsregelungen festzulegen. Das geht aus dem Entwurf einer Protokollerklärung der Bundesregierung mit Stand von Dienstag hervor, über den zunächst das Nachrichtenportal "Politico" berichtete. Im Gespräch ist für die Umsetzung auch ein Änderungsvorschlag für das beschlossene Gesetz.