Berlin (dpa) - Im Fall einer seit Tagen vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn ermittelt die Polizei inzwischen wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens. Mordkommissionen des Landeskriminalamts gehen im Auftrag der Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich das Mädchen nicht freiwillig aus seinem häuslichen Umfeld entfernt habe, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten. Es könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die 13-Jährige Opfer eines Verbrechens geworden sei. Hinweise darauf, dass sie sich ihrem sozialen und familiären Umfeld entziehen wolle, gebe es nicht.