Vermisstensuche: Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Jugendlichen

Coburg (dpa/lby) - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wird in Ebersdorf im Kreis Coburg vermisst. Der Teenager leidet an verschiedenen Krankheiten und benötigt Medikamente, wie die Polizei mitteilte. Daher sucht sie ihn, seitdem er am Dienstagmorgen das Haus seiner Eltern in der oberfränkischen Gemeinde verlassen hat. Bei der Suche seien auch Personensuchhunde, ein Hubschrauber, eine Drohne sowie mehrere Polizisten beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Auch im Tagesverlauf solle der Einsatz weitergehen.