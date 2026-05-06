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  4. Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Jugendlichen

Vermisstensuche Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Jugendlichen

Ein 15-Jähriger wird im Kreis Coburg vermisst. Er benötigt Medikamente. Die Polizei sucht mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach ihm.

Vermisstensuche: Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Jugendlichen
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Auch mit einem Hubschrauber hat die Polizei nach dem vermissten 15-Jährigen gesucht. (Symbolbild) Foto: Armin Weigel/dpa

Coburg (dpa/lby) - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wird in Ebersdorf im Kreis Coburg vermisst. Der Teenager leidet an verschiedenen Krankheiten und benötigt Medikamente, wie die Polizei mitteilte. Daher sucht sie ihn, seitdem er am Dienstagmorgen das Haus seiner Eltern in der oberfränkischen Gemeinde verlassen hat. Bei der Suche seien auch Personensuchhunde, ein Hubschrauber, eine Drohne sowie mehrere Polizisten beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher. Auch im Tagesverlauf solle der Einsatz weitergehen. 

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Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein könnte. Er ist etwa 1,67 Meter groß, schlank und trägt einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf dem Rücken, eine schwarze Jogginghose sowie Winterjacke und weiße Schuhe mit grünem Logo.