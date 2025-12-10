Ist die Mutter-Kind-Kurklinik in Steinheid Ausgangspunkt einer privaten Tragödie? Diese Befürchtung steht im Raum, nachdem auf dem Außengelände der Einrichtung kurz vor 17 Uhr ein Stück menschlicher Nabelschnur mitsamt Klemme gefunden worden war. Nachdem Zeugen hierüber die Polizei informiert hatten, entspann sich in unmittelbarer Folge ein größerer Such- und Rettungseinsatz – nach einer Frau, die frisch entbunden hatte und, so die Annahme, womöglich hilflos im Gelände irrte.