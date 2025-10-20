Öffentlichkeitsfahndung Ilm-Kreis: 72-Jähriger aus Heyda vermisst

Gegen 12.30 Uhr entfernte sich der Senior U. Bauschke von seinem Wohnhaus und wurde letztmalig gegen 13 Uhr von einem Anwohner im Bühlweg gesehen. Der Vermisste ist laut Polizeibericht zu Fuß unterwegs und führt weder Geld noch Telefon mit sich.
Seit Samstagmittag wird ein Senior aus Heyda, einem Ortsteil von Ilmenau, vermisst. Die Polizei sucht nach dem Mann mit Hubschrauber und Fährtenhunden.

Herr Bauschke ist etwa 1,80 m groß, hat eine normale Statur und weiße, kurz geschnittene Haare. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose mit heller Aufschrift, knöchelhohen schwarzen Lederschuhen, einem dunkelblauen Kapuzenpullover sowie einer dünnen, beige-karierten Jacke. Auf dem Kopf trägt er ein dunkelblaues Basecap.
Der Vermisste leidet unter Demenz, kann sich jedoch orientieren und ist oft in Richtung Wipfra unterwegs. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mittels Hubschrauber und Fährtenhunden, blieben bisher erfolglos.
Wer Hinweise zum Verbleib des Mannes hat oder den Vermissten antrifft, meldet sich bitte umgehend bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124, Bezugsnummer ist die 0272080/2025.