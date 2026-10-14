Vermisstensuche: 16-jährige Thüringerin seit einem Tag verschwunden

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendliche am Dienstag, 13. Oktober 2026, gegen 12.45 Uhr letztmalig von ihrer Mutter gesehen. Anschließend teilte sie ihrer Mutter per Handy mit, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund nach Rheinland-Pfalz unterwegs sei. Gegen 14 Uhr wurde Sindy Richter nochmals am Bahnhof in Saalfeld gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.