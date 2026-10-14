Vermisstensuche: 16-jährige Thüringerin seit einem Tag verschwunden

Von der 16-jährigen Sindy Richter aus Saalfeld fehlt seit Dienstag jede Spur. Die Polizei geht derzeit mehreren Hinweisen nach und setzt bei der Suche im Sonneberger Nachbarkreis auch auf die Unterstützung der Bevölkerung.
Eine 16-Jährige aus Saalfeld ist seit Dienstag verschwunden. Nachdem sich ihre Spur am Bahnhof in Saalfeld verlor, bittet die Polizei um Mithilfe.
Von der 16-jährigen Sindy Richter aus Saalfeld fehlt seit Dienstag jede Spur. Die Polizei geht derzeit mehreren Hinweisen nach und setzt bei der Suche im Sonneberger Nachbarkreis auch auf die Unterstützung der Bevölkerung.
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Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendliche am Dienstag, 13. Oktober 2026, gegen 12.45 Uhr letztmalig von ihrer Mutter gesehen. Anschließend teilte sie ihrer Mutter per Handy mit, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund nach Rheinland-Pfalz unterwegs sei. Gegen 14 Uhr wurde Sindy Richter nochmals am Bahnhof in Saalfeld gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Nach Angaben der Polizei ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste in Begleitung einer männlichen Person befindet. Der Mann soll Brillenträger sein, einen Vollbart haben und von etwas kräftigerer Statur sein.
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Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen. Wer Sindy Richter gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0262476/2026 bei der Polizei in Saalfeld zu melden.