Vermisstensuche 13-Jährige aus Walldorf verschwunden
Redaktion 13.11.2026 - 16:20 Uhr
Vermisst: Eine 13-Jährige aus Walldorf wird seit Freitagmorgen gesucht. Zuletzt war sie in Meiningen. Wer hat sie gesehen?
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So wird Leonie beschrieben:
Mit Einverständnis der Eltern bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach Leonie.
Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.