Vermisstensuche: 13-Jährige aus Walldorf verschwunden

Seit Freitagmorgen wird die 13-jährige Leonie K. aus Walldorf vermisst. Sie wurde kurz nach 6 Uhr zuletzt zu Hause gesehen. Nach Angaben der Polizei hielt sie sich gegen 6.30 Uhr in der Ludwig-Chronegk-Straße in Meiningen auf. Seitdem ist der Aufenthaltsort der 13-Jährigen unbekannt.