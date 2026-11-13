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Vermisstensuche 13-Jährige aus Walldorf verschwunden

Vermisst: Eine 13-Jährige aus Walldorf wird seit Freitagmorgen gesucht. Zuletzt war sie in Meiningen. Wer hat sie gesehen?

Vermisstensuche: 13-Jährige aus Walldorf verschwunden
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Die Polizei sucht nach einem Mädchen aus Walldorf (Symbolbild). Foto: Redaktion

Seit Freitagmorgen wird die 13-jährige Leonie K. aus Walldorf vermisst. Sie wurde kurz nach 6 Uhr zuletzt zu Hause gesehen. Nach Angaben der Polizei hielt sie sich gegen 6.30 Uhr in der Ludwig-Chronegk-Straße in Meiningen auf. Seitdem ist der Aufenthaltsort der 13-Jährigen unbekannt.

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So wird Leonie beschrieben:

  • ca. 1,70 Meter groß
  • dunkelbraune Haare
  • schwarze Jacke mit Skelett-Applikationen auf der Brust
  • dunkle Schuhe
Leonie K. aus Walldorf ist verschwunden. Foto: Polizei

Polizei sucht Hinweise

Mit Einverständnis der Eltern bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach Leonie.

Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.